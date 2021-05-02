فيديو كارثي.. «توك توك» يقتحم القضبان قرب البدرشين ويوقف حركة القطارات

نشر محمود أحمد ناجي، قائد قطار رقم 971 من المنيا إلى القاهرة، فيديو كارثي لمركبة «توك توك»، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور، ما أدى لتعطله على القضبان، وإيقاف القطار في الحال.

وقال «ناجي»، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إنَّه في أثناء مرور القطار بين محطتي «المرازيق والبدراشين» تلاحظ وجود «توك توك»، على سكة الطالع ومعارض الخط، ما أدى لإيقاف القطار، مبينًا أنه تمّ عمل الوقاية القانونية وتمّ حجز قطار 986 في البدرشين وتمّ المسير إلى الحجر مع الاتصال بالمراقبة، لافتًا إلى أنَّه تمّ التأشير بمحطة البدراشين قائد القطار أحمد محمد عارف ومساعد قائد القطار محمود أحمد ناجي.

وحذرت هيئة السكة الحديد، اليوم، جميع المواطنين وسائقي المركبات، من تخطي شريط قضبان السكك الحديدية، والمرور فقط من المزلقانات في أثناء فتحها أو الكباري الواقعة أعلى شريط السكة الحديد، وذلك حفاظا على سلامتهم وأرواحهم، وحفاظا على مسير حركة القطارات وعدم تعطلها.

وناشدت هيئة السكة الحديد، قائدي المركبات بكل أنواعها وجميع المواطنين، الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم، وعدم تعرض حياتهم للخطر.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، مواصلة عملها من أجل تحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، مشيرة إلى أن العديد من سائقي المركبات، يقتحمون شريط السكة الحديد، من الأماكن غير المعدة للعبور، وينتج عنها وقوع الحوادث وتعرض حياة المواطنين للخطر، وأيضًا تعطل حركة مسير القطارات.