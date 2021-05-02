مواعيد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20: شجار «ممدوح» و«فراج»

أحداث ساخنة شهدتها الحلقات السابقة من مسلسل لعبة نيوتن، حيث وقعت منى زكي في حيرة من أمرها بعدما اكتشفت أنها تجمع بين زوجين، هما محمد ممدوح ومحمد فراج، ويبحث الكثيرون عن مواعيد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20 لمعرفة ما سيحدث مع منى زكي.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، مواعيد مسلسل «لعبة نيوتن» الحلقة 20 على القنوات المختلفة.

مواعيد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20

قناة Dmc

الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحًا و10:00 صباحًا.

قناة دبي

الساعة 10 مساءً، والإعادة 1:30 صباحًا.

قناة OSN

الساعة 10 مساءً.

قناة رؤيا

الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوه.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19

ودارت أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 19، حول اكتشاف منى زكي أن زوجها السابق «حازم» والذي يلعب دوره الفنان محمد ممدرح ردها إليه عبر رسالة نصية، وفي نفس الوقت هي على ذمة رجل آخر وهو «مؤنس» والذي يلعب دوره الفنان محمد فراج، ليظل السؤال حائرًا من هو والد الطفل «إبراهيم»؟.

ويذهب محمد ممدوح إلى مقر عمل محمد فراج للتشاجر معه ومحاوله خنقه وتفريغ غضبه فيه لما فعله مع زوجته، وإخباره بأنه تزوج زوجته من دون علمه، ومن أجل حل الخلاف يخبره محمد فراج أنه يمكن كتابة «إبراهيم» باسمه، وأنه يعرف طبيبًا يمكنه فعل ذلك، والأهم من ذلك هو منى ذكي هي وحدها من في يدها قرار الاختيار بين أن تظل على عصمة «مؤنس» أو تعود إلى «حازم».