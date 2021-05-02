توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط ومؤسسة «التعليم أولا»

عقد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط اجتماعا افتراضيا عبر التطبيق الإلكتروني «زووم»، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مع مجلس أمناء مؤسسة «التعليم أولًا»، وضم الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية للمؤسسة، والدكتورة سلمى البكرى رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور محمود حمزة مديرها التنفيذي، لبحث أطر التعاون المشترك بين الجانبين.

الجمال: الاجتماع بناء على دعوة من مؤسسة التعليم أولا

وقال رئيس جامعة أسيوط إن الاجتماع جاء تلبيةً لدعوة من مؤسسة «التعليم أولًا»، للتعاون مع الجامعة بوصفها أكبر وأعرق جامعات صعيد مصر، وفي إطار حرص الجامعة على التعاون مع كل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، الهادفة في عملها إلى تطوير الواقع المعيشي وتحسين الخدمات المجتمعية وتحقيق ركائز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأشار «الجمال» أن الاجتماع، شهد اتفاقًا ثنائيًا على عقد بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، يتم إبرامه من أجل فتح مجالات للعمل بين الجانبين من أجل المساهمة في تطوير الخدمات التعليمية وبرامج تدريب متخصصة تقدم للقائمين عليها.

تعاون فى اكتشاف الطلاب الموهبين بالمدارس والجامعات

وفى سياق متصل؛ أوضح الدكتور شحاتة غريب أن الاجتماع شهد الاتفاق على تعاون جامعة أسيوط في مجال اكتشاف الطلاب الموهبين في المدارس والجامعات، من خلال المسابقة التي أطلقتها المؤسسة للابتكار العلمى المجتمعي لبرنامج «إبهار مصر» بالتعاون مع مؤسسة بنك كريدي أجريكول مصر للتنمية، بمشاركة وإشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والتي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الأفكار والمشروعات العلمية الهادفة لخدمة المجتمع، حيث تشهد المسابقة تنافس مشروعات شباب المبتكرين والمخترعين والأفكار التى من شأنها المساهمة في خدمة المجتمع، واختارت قضية «المياه والطاقة» ليكون محور مسابقاتها لهذا العام.