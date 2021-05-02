مترو الأنفاق يطمئن الركاب: جميع القطارات العاملة معقمة ضد كورونا

طمأنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، جموع الركاب مرتادي المترو، بأن جميع القطارات العاملة على الخطوط الثلاثة للمترو معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم، مطالبة جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال القطارات.

وقالت شركة مترو الأنفاق، إن أعمال تعقيم القطارات تتم يوميا قبل انطلاق ساعات التشغيل، لتوفير الحماية والسلامة للركاب، منوهة إلى أن هناك إجراءات صارمة تتم داخل المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، ضد كورونا، مؤكدة على التزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، بأن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، تسير بصورة منتظمة وطبيعية منذ صباح اليوم الأحد، لافتا إلى أن الشركة تدفع بقطارات إضافية طوال شهر رمضان المبارك وقت الذروة وقبل الإفطار، لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، مؤكدا أن هناك فرق صيانة وطوارئ متواجدة على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال المفاجئة للعمل على إصلاحها فورا وعدم تعطل حركة القطارات.

وناشد عبدالهادي، خلال تصريحات لـ«الوطن»، جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وأثناء استقلال القطارات، لمنع الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا أن الشركة تتابع عن كثب مستجدات فيروس كورونا، من خلال البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة، لوضع جميع السيناريوهات للتعامل مع الفيروس خلال سير العمل داخل جميع محطات مترو الأنفاق.

وكان أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، قد أعلن اليوم، عن تعافيه بشكل كامل بعد إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أيام، يأتي ذلك بعد خضوعه للمسحة الطبية الثانية والتي جاءت نتيجتها سلبية، حيث قام بإعلان سلبية نتيجة المسحة اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا «الحمدالله قمت بعمل المسحة الطبية الثانية وبفضل الله نتيجتها سلبية بشكر الجميع على الاطمئنان على حالتي الصحية بشكل يومي وربنا يحفظكم جميعا من هذا الفيروس اللعين وأسأل الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء قريبا إن شاء الله»، يأتي ذلك لطمأنة الأهل والأصدقاء وجميع محبيه ثم عاد لممارسة عمله بشكل طبيعي.