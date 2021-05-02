إصابة عامل بتسمم في الدقهلية: ««أكلت خبزا به سم فئران»

أصيب عامل «مبيض محارة» في الدقهلية، بحالة من التسمم الحاد، نتيجة تناوله «سم فئران» عن طريق الخطأ في مدينة الكردي، ووصل إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي يعاني حالة إعياء شديد وقيء مستمر.

وأكد المصاب أنه وضع سم فئران في مطبخ شقته، وسقط بعضا منها على الخبز، وعند تناوله عن طريق الخطأ أصيب بالتسمم، واتخذت المستشفى الإجراءات اللازمة لعلاجه.

وصول عامل لمستشفى ميت سلسيل يعاني من أعراض تسمم

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء، مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول «محمد أ.ع.»، 35 سنة مبيض محاورة، مقيم بندر الكردى مصابا بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة.

المصاب: تناولت خبزًا سقط عليه سم فئران

وانتقلت مباحث قسم الكردي إلي المستشفى، وبالفحص وسؤال المصاب، في محضر الشرطة، أكد أنه حال وضعه سم فئران في مطبخ شقته سقط بعضاً منه على الخبز وقيامه عقب ذلك بتناول الخبز عن طريق الخطأ، مما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأكد مصدر طبي أن المصاب وصل إلي المستشفى مصابا بحالة إعياء شديد وقيء مستمر وعند سؤاله أكد أنه تناول خبز، ملوث بسم الفئران وعلى الفور تم عمل الإسعافات الطبية اللازمة في مثل هذه الحالات ووضعه في المستشفى تحت الملاحظة إلي حين استقرار حالته الصحية.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 400 إداري قسم الكردي لسنة 2021، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.