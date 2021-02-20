احذروا سم الفئران بالمنزل.. طالبة ظنته توابل وربة منزل شربته بالدقهلية

أصيبت طالبة في الدقهلية، اليوم، بحالة إعياء شديد إثر تناولها «سم فئران» وضعته على بعض الطعام بطريق الخطأ ظنا منها أنها توابل، وتمكن أطباء مستشفى المنصورة العام من إنقاذ حياتها، وفي حادث آخر تناولته ربة منزل بالسنبلاوين بطريق الخطأ بعد أن كان موضوعاً داخل زجاجة بالمنزل.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة العام القديم بوصول المدعوة «منى م. ح.» 15 سنة طالبة، ومقيمة بشارع «محمد فتحي» دائرة القسم مصابة بحالة إعياء شديد وادعاء تناول مادة سامة.

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وانتقلت مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى مكان الواقعة، وبسؤال والدها « م. ح. ف.» 46 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، قال إن ابنته أضافت سم فئرات إلى الطعام بطريق الخطاً ظناً منها أنه توابل وتناولته، ما أدى إلى إصابتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 171 لسنة 2021 إداري قسم أول المنصورة للعرض على النيابة العامة.

وفي حادث آخر أبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول المدعوة « أسماء ر. إ. » 22 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية «ميت غريطة» دائرة مركز السنبلاوين مصابة بحالة إعياء، وادعاء تناولها مادة سامة.

وبانتقال الضباط والفحص وسؤالها، في محضر الشرطة، أقرت بتناولها مادة سامة «سم فئران» بطريق الخطأ كان موضوعاً داخل زجاجة بالمنزل ما أدى إلى إصابتها، ولم تتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1544 لسنة إداري مركز السنبلاوين للعرض على النيابة العامة.