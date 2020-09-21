انتحار مراهقة بتناول "سم الفئران" في الدقهلية

أقدمت فتاة مراهقة على الانتحار بتناول "سم الفئران"، في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم، حيث تم نقلها إلى المستشفى المركزي في حالة حرجة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد نحو 9 ساعات من تناول السم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أجا، بوصول "ش. ع. ع."، 14 سنة، إلى مستشفى أجا المركزي، ادعاء تسمم، وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أن الفتاة تناولت "سم فئران" في البيت، وعندا بدأت تشعر بآلام السم يسري في جسدها، بدأت تستغيث، وجرى نقلها إلى المستشفى، واستمرت محاولات إنقاذها نحو 9 ساعات، إلى أن لفظت أنفاسها.

وباستدعاء مفتش الصحة لمناظرة جثة الفتاة، أكد أنه بالكشف الظاهري على المتوفاة، تبين إدعاء تناول "سم فأر"، ولا توجد علامات مرضية ظاهرة، ولا توجد شبهة جنائية، ويرجح أن يكون سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة التنفسية والدموية.

ولم يتضح سبب إقدام الفتاة على الانتحار، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.