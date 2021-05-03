عضو بـ«العلميين»: نعتزم تنظيم «دوارت تدريبية وندوات» بعد إجازة العيد

قال الكيميائي صلاح النادي، عضو اللجنة العامة للحراسة على نقابة العلميين، إن النقابة تعتزم تنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية في مختلف المجالات مع عقد ندوات تثقيفية بفروع النقابة المختلفة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح النادى فى تصريحات لـ«الوطن»: «أنه بخصوص الحفلات والأنشطة فقد تم تنظيم حفلة عيد الأم لتكريم 20 أم مثالية من العلميات وأمهات العلميين وكذلك تنظيم حفل عيد العلميين والمتفوقين من العلميين وأبنائهم، وحفل إفطار العلميين وأسرهم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء».

وأضاف: «أنه تم أيضا تنظيم حفلات بفرعي دمنهور والإسكندرية بنفس المستوى، لافتا إلى أنه في مجال التدريب تم عقد عدد من الدورات التدريبية في مجال التحاليل الطبية بفروع الإسكندرية والمنصورة وسوهاج.

تمثيل العلميين

وتابع: «أنه على صعيد المهنة فإن اللجنة تواصل عملها الدؤوب مع الحارس القضائي للتواصل مع كافة مؤسسات الدولة، حيث يحرص مجلس النواب على دعوتنا بصفة مستمرة لتمثيل العلميين في مشروعات القوانين التي تناقشها اللجان المختلفة فيما يخص العلميين وعلاقاتهم بالمهن الأخرى، وإعداد التشريعات التي تخدم كافة المهن العلمية».

فرض الحراسة على العلميين

يذكر أنّ خلافًا نشب منذ مارس 2019 بين نقيب العلميين وعددا كبيرا من أعضاء مجلس النقابة، وصل إلى المحاكم وسط اتهامات متبادلة بمخالفات مالية وإدارية، حيث أصدر كل طرف قرارًا بعزل الآخر من منصبه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية، لتصدر محكمة الأمور المستعجلة حكمها بفرض الحراسة على النقابة، وأيدته محكمة جنح مستأنف.

كانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين قد قضت في يوليو الماضي برفض الاستئناف المقدم من الدكتور السيد عبدالستار المليجي، بصفته نقيبًا للعلميين، وتأييد حكم الحراسة القضائية على النقابة الذي صدر في فبراير الماضي.

وتشكلت لجنة الحراسة القضائية برئاسة المستشار عماد شمس، وعضوية كل من الدكتور سعد مغازي، والكيمائي صلاح النادي، أمين عام نقابة العلميين السابق.