النائب سليمان وهدان يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

تقدم النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مشيرا بأن احتفال المصريين بأعيادهم الدينية يؤكد تماسك نسيج الوطن المسلمين والأقباط.

وأضاف وهدان في بيان له بأن وحدة المصريين تتجلى في كثير من الصور ومنها أعياد جناحي الوطن مسلميه وأقباطه ويرسخ الترابط وحده المصير لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، ويؤكد ذلك قوله تعالي «وهم في رباط إلى يوم الدين» فتحية لكل المصريين في هذا الوطن الغالي، تحية للأخوة الأقباط في عيدهم ودامت أيام المصريين أعياد وسعادة ووحدة وطنيه خلف القيادة السياسية لبناء وطن يجمعنا على الحب والخير.

ولفت وهدان بأن عيد القيامة يستذكر فيه الإخوة الأقباط قيامة المسيح، وينتهي الصوم الكبير الأربعين يوما؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة وكل هذه الروحانيات الدينيه تؤكد على تمسك المصريين بتعاليمهم الدينية، والدعاء لله أن يحفظ وطننا الغالي من الشرور وأن تظل وحدة المصريين عقيدة راسخة تتوارثها الأجيال جيل بعد جيل.