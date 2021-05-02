لقاءات مع شباب المنيا في الشوارع والمقاهي لتوعيتهم بخطر كورونا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، باستكمال الجولات الميدانية، للتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

حرص نائب المحافظ على توعية الشباب وفتح نقاش معهم حول خطة الوقاية والتطعيم بلقاح كورونا واستمع إلى أسئلتهم، لأنهم أحد جنود معركة الوعي ضد فيروس كورونا وعليهم توعية أهلهم وذويهم.

تفقد نائب المحافظ، نادي المنيا الرياضي وعدد من الكافيهات بمدينة المنيا، ورافقه خلال الجولة، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

وناشد نائب المحافظ، خلال جولته الشباب بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة المصرية وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع.

وقضت الوحدة المحلية، أمس، تجمعات للمواطنين بميدان بالاس بوسط المدينة، وذلك أثناء المرور على المحال التجارية بشوارع طه حسين، ابن خصيب، الحسيني، كما تم متابعة مدى التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية من خلال المرور على موقف سيارات الأجرة بحي شمال المدينة.

وتفقد نائب محافظ المنيا عدد من السيارات والتقى بالمواطنيين وناشدهم بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كما التقى نائب المحافظ بالفريق المسائي للمبادرة الرئاسية 100مليون صحة والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الصحة العامة للمواطنيين.

وشدد على أصحاب المحال التجارية بوضع لوحات إرشادية تحث المواطنين على ارتداء الكمامات الواقية قبل الدخول لشراء احتياجاتهم.