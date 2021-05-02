لقاءات مع شباب المنيا في الشوارع والمقاهي لتوعيتهم بخطر كورونا
كتب:
اسلام فهمي
03:55 م | الأحد 02 مايو 2021
لقاءات مع الشباب
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، باستكمال الجولات الميدانية، للتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
حرص نائب المحافظ على توعية الشباب وفتح نقاش معهم حول خطة الوقاية والتطعيم بلقاح كورونا واستمع إلى أسئلتهم، لأنهم أحد جنود معركة الوعي ضد فيروس كورونا وعليهم توعية أهلهم وذويهم.
تفقد نائب المحافظ، نادي المنيا الرياضي وعدد من الكافيهات بمدينة المنيا، ورافقه خلال الجولة، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.
وناشد نائب المحافظ، خلال جولته الشباب بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الدولة المصرية وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع.
وقضت الوحدة المحلية، أمس، تجمعات للمواطنين بميدان بالاس بوسط المدينة، وذلك أثناء المرور على المحال التجارية بشوارع طه حسين، ابن خصيب، الحسيني، كما تم متابعة مدى التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية من خلال المرور على موقف سيارات الأجرة بحي شمال المدينة.
وتفقد نائب محافظ المنيا عدد من السيارات والتقى بالمواطنيين وناشدهم بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كما التقى نائب المحافظ بالفريق المسائي للمبادرة الرئاسية 100مليون صحة والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الصحة العامة للمواطنيين.
وشدد على أصحاب المحال التجارية بوضع لوحات إرشادية تحث المواطنين على ارتداء الكمامات الواقية قبل الدخول لشراء احتياجاتهم.