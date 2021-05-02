محافظ المنيا يتلقى لقاح كورونا ويناشد المواطنين بسرعة التسجيل
كتب:
اسلام فهمي
04:14 م | الأحد 02 مايو 2021
محافظ المنيا
تلقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمكتبه بالديوان العام، في إطار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم.
وناشد المحافظ، المواطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.
دعا المحافظ جميع المواطنين الي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة لجهودهم المخلصة في مواجهة الفيروس، مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين.
كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أعلنت عنها الدولة المصرية، والتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.
وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية،حيث تفقد نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مستشفى بنى مزار المركزى، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.
رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، حيث تفقد شبكات الأكسجين، وقسم العزل، وأطمأن على المرضى المتواجدين بالمستشفى واستمع إليهم وحرص على طمأنتهم وأن الجميع يقف بجانبهم حتى يتماثلوا للشفاء.
وأطمأن على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك إتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.
كما تابع نائب المحافظ الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار الجديد، وأطمأن على سير العمل.