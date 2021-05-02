محافظ المنيا يتلقى لقاح كورونا ويناشد المواطنين بسرعة التسجيل

تلقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمكتبه بالديوان العام، في إطار تنفيذ الحملة القومية للتطعيم.

وناشد المحافظ، المواطنين بالإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

دعا المحافظ جميع المواطنين الي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة لجهودهم المخلصة في مواجهة الفيروس، مؤكداً الاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين.

كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، التي أعلنت عنها الدولة المصرية، والتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية،حيث تفقد نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مستشفى بنى مزار المركزى، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي، واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، حيث تفقد شبكات الأكسجين، وقسم العزل، وأطمأن على المرضى المتواجدين بالمستشفى واستمع إليهم وحرص على طمأنتهم وأن الجميع يقف بجانبهم حتى يتماثلوا للشفاء.

وأطمأن على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مدار 24 ساعة، وكذلك إتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم، وأكد أن محافظ المنيا، يتابع عن كثب الوضع الصحى بالمحافظة وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات بالمحافظة، موجهاً الشكر لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.

كما تابع نائب المحافظ الأعمال الإنشائية لمستشفى بني مزار الجديد، وأطمأن على سير العمل.