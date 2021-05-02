رابط تسجيل لقاح كورونا لكبار السن.. «الصحة» تطمئن المواطنين

استعرضت وزارة الصحة والسكان طرق تسجيل لقاح كورونا لكبار السن، وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع للتسجيل للحصول على اللقاح، وقالت الوزارة إن هناك فئات مستحقة هي التي ستحصل على اللقاح وهم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، نظرا لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية نظرا لقلة مناعتهم.

وتابعت الوزارة أن هناك عدة طرق لتسجيل لقاح كورونا لكبار السن وأولها هو موقع لقاح كورونا، وخصصت الوزارة أيضا خطا ساخنا لها وهو 105 يمكن الاتصال بهم وطلب المساعدة في إدخال البيانات بطريقة صحيحة، وأكدت الوزارة أنها خصصت وحدة صحية داخل المستشفيات مزودة بفنيين وأطقم طبية متخصصة في تسهيل مهمة التسجيل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو أي شخص يتعثر في التسجيل على موقع لقاح كورونا، وللتسجيل يمكن الدخول على هذا الرابط

تسجيل لقاح كورونا لكبار السن

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل الفترة الحالية على توسيع مراكز تلقي اللقاح، ضمن خطة الدولة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، كما طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا في مصر، وقالت إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعى للقلق، لافتة إلى أنه سيتم متابعة كل المواطنين الحاصلين على اللقاح خلال الفترة الزمنية بين الجرعتين سواء الأولى أو الثانية للقاح تحسبا لظهور أي أعراض غير معروفة.

تدفقات في شحنات لقاح كورونا الفترة المقبلة

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن عدد المواطنين المسجلين على موقع لقاح كورونا يصل إلى مليون مواطن، وتم تطعيم 900 ألف منهم، مشيرة إلى أنه الفترة القادمة ستشهد مصر تدفق في أنواع لقاحات كورونا، حيث تعاقدت الوزارة على 10 ملايين جرعة من لقاح اسبوتنك الروسي، و4 ملايين جرعة من لقاح جونسون اند جونسون.