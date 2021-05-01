مصدر دبلوماسي هندي: ننتظر 300 ألف جرعة لقاح كورونا من مصر قريبا

كشف مصدر دبلوماسي بسفارة الهند في مصر تفاصيل الدعم الدولي المقدم إلى الهند في محنة الانتشار الكبير لفيروس كورونا، إذ سجلت البلاد في آخر 24 ساعة نحو 402 ألف حالة إصابة بالفيروس.

وفي التفاصيل، أعلنت نحو 40 دولة من جميع أنحاء العالم استعدادها لتقديم إمدادات طبية ومساعدات للهند للتعامل مع الأزمة، وتساعد الشركات الهندية والأجنبية في عمليات الشراء، وكذلك تقوم جمعيات الجاليات الهندية في العديد من دول على تقديم مواد الإغاثة.

وتتوقع الهند أنَّ تستقبل أكثر من 500 محطة لتوليد الأكسجين، وأكثر من 4 آلاف مركز أكسجين، وأكثر من 10 آلاف أسطوانة أكسجين، و17 حاوية أكسجين مبردة.

وسيساعد الوصول المتوقع لـ5 ملايين جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك» في بحلول شهر يونيو بشكل كبير في دعم حملة التطعيم الهائلة على مستوى الهند.

وعرضت شركة «جلعاد» للعلوم الصيدلانية الحيوية، 450 ألف جرعة من دواء ريميدسيفير المضاد للفيروسات، بينما تتوقع الهند الحصول على 300 ألف جرعة من «ريميدسيفير» من مصر قريبًا، وفق المصدر الدبلوماسي المطلع بسفارة الهند.

كما تتوقع الهند الحصول على 300 ألأف جرعة من عقار «فافيبيرافير» من روسيا والإمارات العربية المتحدة وشحنات من عقار «توسيليزوماب» من ألمانيا وسويسرا.

ومن المأمول أنَّه بفضل الجهود المشتركة للجميع، أن يتمكّن نظام الرعاية الصحي في الهند الذي يلقى دعم الحكومة ودعم دولي أن يتجاوز الموجة الثانية بنجاح والعودة بالمنحنى للمعدلات المعتادة.