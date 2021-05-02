محافظ المنيا يوجه بإنهاء رصف شارع عدنان المالكي خلال أيام

محافظ المنيا يوجه بإنهاء رصف شارع عدنان المالكي خلال أيام
كتب:
اسلام فهمي
04:17 م | الأحد 02 مايو 2021
جانب من الاجتماع
أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تذليل كافة العقبات وتسخير إمكانيات المحافظة، لإنجاز أعمال الرصف بشارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، وفقاً للجدول الزمنى الموضوع، لإنهاء كافة أعمال الرصف باتجاهي الشارع، خلال الأيام القليلة القادمة، وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذي عقده المحافظ لدفع العمل وتذليل كافة العقبات أمام انهاء أعمال رصف شارع عدنان المالكي بمدينة المنيا، بحضور المهندس محمد النجار سكرتير عام المحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وممثلي الشركة المنفذة لأعمال الرصف.
وقال المحافظ، إنه تم وضع جدول زمني عاجل، يشمل تفاصيل أعمال الرصف بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يبدأ من مساء اليوم، عن طريق الدفع بمعدات لتمهيد الحارة الغربية من الطريق، بالتنسيق مع إدارة المرور، لرفع السيارات بالحارة تسهيلا لتنفيذ اعمال الشركة المنفذة، وكذلك الدفع لإنهاء الأعمال بالحارة الشرقية خلال الأيام القليلة القادمة ليتم الانتهاء من رصف الشارع وعودته بكامل طاقته.
أكد المحافظ، انه يشعر بمدى معاناة المواطنين، لطول وتعطل الأعمال بذلك الشارع الحيوي، مشيرًا الي أن سبب التاخير في الاعمال يرجع الي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستبدال شبكة المياه بطول الشارع نظرا لتهالك الشبكه القديمة، ولفت أن شارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، مدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لاعادة التأهيل والرصف، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة.