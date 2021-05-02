«الصحة» تشن حملات على محلات الفسيخ تزامنا مع شم النسيم بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، وذلك تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم.

وشدد محافظ المنيا، اليوم، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي ممثل في «إدارة مراقبة الأغذية»، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، موضحًا أن فرق مراقبة الأغذية قامت بالمرور على 186 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت عن تحرير 99 محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة، وتنوعت المحاضر بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وتم ضبط عدد 6 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

وأوضح الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة، أنه تم إعدام 368 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 261 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.