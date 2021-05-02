«الصحة» تشن حملات على محلات الفسيخ تزامنا مع شم النسيم بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
07:19 م | الأحد 02 مايو 2021
محلات الفسيخ
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، وذلك تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم.
وشدد محافظ المنيا، اليوم، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي ممثل في «إدارة مراقبة الأغذية»، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، موضحًا أن فرق مراقبة الأغذية قامت بالمرور على 186 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت عن تحرير 99 محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة، وتنوعت المحاضر بين عدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وتم ضبط عدد 6 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.
وأوضح الدكتور علي قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة، أنه تم إعدام 368 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 261 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.