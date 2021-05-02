سمية الخشاب: محمد رمضان متواضع.. وبيشتغل 18 ساعة ومركز في شغله

قالت الفنانة سمية الخشاب، إن هناك ملحمة بينها والفنان سيد رجب، الذي يشاركها بطولة مسلسل (موسى)، مؤكدة أن الوقوف أمام ممثل غول تمثيل يحتاج مجهود كبير، مشيرة إلى أن موسى يعد ضمن أهم المسلسلات التي شاركت فيها.

وشددت سمية الخشاب، على أنها لا تريد أن تحرق نفسها، لكنها تختار المسلسلات بعناية كبيرة، لافتة إلى أن الجمهور الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي هو الذي حمسها من أجل العودة مرة أخرى للمسلسلات، بعد أعوام من الانقطاع.

وأضافت سمية الخشاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الوش التاني» الإذاعي، الذي يقدمه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أن الحلقات الأخيرة من مسلسل موسى ستكون مميزة، متابعة: «محمد رمضان من أطيب الشخصيات اللي قابلتها في حياتي وأنا مش مضطرة أجامله، مكنش أصحاب قبل كده، بس اتقابلنا في مهرجانات وهو كان لطيف وهادي وخجول، وقابلته في موسى وهو مركز أوي في شغله وبيتكلم بطريقة موسى في وقت التصوير، وهو متواضع مع الناس وبيتشغل 18 ساعة وهو لطيف وبيتصور مع الناس، وبيبوس الناس الكبيرة من رأسهم ومتعاون مع زملائه وبيسمع كلام المخرج مش بيضايقه».

وأشارت إلى أن محمد رمضان مرن ومتفهم ويثني على الفريق الذي يعمل معه، مؤكدة أن مشهد الفنان إسماعيل ياسين في المسلسل كان لصالح المسلسل، خاصة في ظل استغلال كثير من الأشخاص تشابه أسمائهم مع المشاهير، منوهة إلى أن كثير من الأشخاص ينتحلون شخصيات المشاهير، وهذا ما قصد في المسلسل؛ إذ أن بعض الناس تنصب بأسماء المشاهير، مشددة على أن الأشخاص تسرعت في الحكم على مشهد إسماعيل ياسين في مسلسل موسى.