ضبط 29 طن مخللات داخل مصنع بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المختصة من ضبط 295 برميل مخلل مشكل زنة الواحد 100 كيلو جرام بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و«2 ماكينة تعبئة، و2 ماكينة تقطيع مخللات، وماكينة طبع استيكر»، بلغ إجمالى وزن المضبوطات 29 طنا و500 كيلو جرام، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المخلل بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، لعدم وجود ثمة تراخيص أو سجل صناعى وحيازته مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري.