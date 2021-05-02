ضبط 200 طربة حشيش بحوزة تشكيل عصابي بالبحيرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، نشاط 3 من العناصر الإجرامية، تخصصت في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.