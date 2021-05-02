حمادة هلال يعلق على مقلب رامز جلال: «أعمل إيه صاحبي»

عقب انتهاء مقلب الفنان رامز جلال في برنامجه «رامز عقله طار»، الذي استضاف الفنان حمادة هلال، رد الأخير على المقلب الذي وقع ضحيته، في البرنامج الذي يُعرض على شاشة « إم بي سي مصر»، قائلا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أعمل إيه صاحبي الله يسامحك يارامز»، مع نشر صورة لهما جمعتهما في فيلم «عيال حبيبة».

جدير بالذكر أن فيلم «عيال حبيبة» هو فيلم كوميدي مصري تم إنتاجه في عام 2005، وأخرجه المخرج مجدي الهواري، وهو من تأليف أحمد عبد الله وبطولة حمادة هلال وغادة عادل ورامز جلال.

وبرنامج «رامز عقله طار» يعرض يوميا على شاشة «إم بي سي مصر» عقب آذان المغرب، ويستضيف رامز من خلاله مجموعة كبيرة من نجوم الفن والكرة.

ومن ضحايا الحلقات السابقة بالبرنامج الفنان أحمد سعد، اللاعب رمضان صبحي، الراقصة لورديانا ومطرب المهرجانات حمو بيكا، الفنانة دينا محسن «ويزو»، الفنانة ريم مصطفى، النجم الكوميدي محمد هنيدي، الفنان السوري معتصم النهار، الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، الفنانة ملك قورة، الفنان أحمد مالك، الفنانة سمية الخشاب، وآخرون.