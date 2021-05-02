إصابة حمادة هلال في مقلب «رامز عقله طار»: خد خرزه في فمه

سخر الفنان رامز جلال، من الملابس التي ارتداها الفنان حمادة هلال، خلال وقوعه اليوم في برنامج المقالب «رامز عقله طار»، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر» يوميًا طوال شهر رمضان، حيث قال «إنت لابس بنطلون ده ولا كلسون»، كما قام حمادة هلال بغناء أغنية «أنا سبونج بوب».

وسخر رامز، من غناء الفنان حمادة هلال، قائلًا: «ما تهدى يا عم.. إنت جاي فرح في الجيراه ولا إيه»، كما شعر حمادة هلال، بالخوف الشديد من الألعاب النارية في المدينة الرياضة بالعاصمة السعودية الرياض، التي يُقام فيها المقلب، ورد رامز: «متقلقش.. ده واحد بيشرب حجز شيشة فرقع منه».

وأعرب حمادة هلال، عن حبه الشديد لركوب الخيل، لكنه لم يركب الجمال من قبل، «الخيل بالنسبة لي متعة»، ورغم ذلك لم يستطيع النجاح في لعبة « الثور» حيث سقط بعد 4 ثواني فقط، فيما أصيب حمادة هلال خلال أحدى الألعاب، بعد أن تلقى خرزه في فمه من رامز جلال.

برنامج «رامز عقله طار» هو العاشر في مسيرة رامز جلال في برامج المقالب، الذي بدأ تقديمه للمرة الأولى في عام 2011 بعنوان «رامز قلب الأسد»، ومنذ ذلك الوقت أصبح برنامج رامز جلال وجبة أساسية على الشاشة الرمضانية، حيث قدم بعد ذلك «رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر»، و«رامز في الشلال» و«رامز مجنون رسمي».