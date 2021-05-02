حملات على شواطئ مطروح لمتابعة المخالفين في شم النسيم «صور»

كثفت محافظة مطروح من استعداداتها لشم النسيم، بشن حملات مكبرة على شواطئ المحافظة، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، بغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، كإجراء وقائي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، حملة مكبرة للمرور على شواطئ روميل والفيروز وباب البحر ومطروح العام والليدو، لمتابعة غلق الشواطئ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات، بالتزامن مع أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موجة الطقس السيئ التي تمر بها مطروح وسواحلها.

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمتابعة غلق الشواطئ في شم النسيم

قرار غلق جميع شواطئ مدينة مرسى مطروح صدر منذ 48 ساعة من محافظ مطروح، وينطبق على الشواطئ العامة، لمنع وجود تجمعات على الشواطئ في شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات والتزام المواطنين لمنع التجمعات بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

التعامل مع التجمعات على الشواطئ في شم النسيم

سيتم التعامل مع أي تجمعات من المواطنين على الشواطئ العامة في مدينة مرسى مطروح، بكل صرامة وحسم حسب رئيس مدينة مرسى مطروح، خاصة في أعياد الربيع شم النسيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وأوضح أن التعليمات واضحة وصريحة بشأن منع تجمعات المواطنين للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم التوجيه بغلق الشواطئ أمام التجمعات، والحدائق العامة مثل حديقة العوام على كورنيش مرسى مطروح، وحديقة الغزالة وسط المدينة بشارع إسكندرية، ومركز كليوباترا الترفيهي، بمنطقة اللوكس، للحد من انتشار فيروس كورونا، وحديقة راضي والحدائق في الأحياء كحي الشروق، لافتا أن أغلب أهالي مطروح ملتزمون بتعليمات الدولة الخاصة بعدم التواجد على الشواطئ والكورنيش والمنتزهات والحدائق العامة، ومستمرون في الحملات على جميع الشواطئ حتى انتهاء أعياد شم النسيم.