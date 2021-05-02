منها «صعوبة في البلع».. أعراض الإصابة بالتسمم بعد «أكل الفسيخ»

حذر مرکز سموم، التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، من تناول الأسماك المملحة الفاسدة الفسيخ والملوحة والرنجة، بالتزامن مع عادة تناولهم في عيد شم النسيم، لاحتواء لحومها على بكتيريا لاهوائية والتي بدورها تفرز سم شديد الخطورة على الإنسان قد يصيبه بالشلل أو يؤدي للوفاة.

وقال مركز السموم في بيان له، اليوم الأحد، إن أعراض التسمم بعد تناول وجبة الفسيخ تظهر خلال مدة تتراوح بين 6 ساعات إلى 36 ساعة، لذلك لا تظهر سريعًا أو مباشرة.

تعرف على أعراض التسمم من تناول الفسيخ

أوضح مركز السموم أعراض التسمم من تناول وجبة الفسيخ

أعراض التسمم

- آلام وانتفاخ البطن وقيء.

- زغللة بالعين وازدواجية في الرؤية مع تطور الأمر إلى حول.

- ارتخاء الجفون.

- جفاف الحلق وصعوبة في البلع.

- صعوبة الكلام.

- ضيق بالتنفس.

- ضعف في العضلات والأطراف العليا.

- ضعف عام يسبب حدوث الوفاة نتيجة فشل في الجهاز التنفسي.

الإسعافات الأولية عند التسمم بالفسيخ

وأوضح مركز السموم في البيان أن الإسعافات الأولية عند الإصابة بالتسمم بالفسيخ سرعة الذهاب إلى مركز السموم لأخذ المصل المضاد بأقصى سرعة.

وأشار إلى أن متوسط تكلفة زجاجات المصل للمريض الواحد من100 إلى 300 ألف جنيه وتتحمل الدولة بالكامل، كل التكليف ويحتاج المريض لجهاز تنفس صناعي وعناية مركزة.

احتياجات أثناء تناول الفسيخ

ولفت إلى أن الاشتراطات والارشادات للمواطنين عند تناول الفسيخ، هو التأكد من شراء الأسماك المملحة والمدخنة من محال معروفة وخاضعة للإشراف والرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

تماسك لحوم الأسماك «ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها» وأن منطقة البطن غير منتفخة وتكون قشورها لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة وأن تكون عيونها بارزة تتميز باللمعان.

وأشار إلى أنه احتياطيا يمكن تعريض الأسماك للتسخين لأنه يبطل مفعول السم بعد تعرضه لدرجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.

وينصح بعدم تناول الأسماك المملحة على الإطلاق وإذا لزم الأمر يجب عدم الإسراف في تناولها، لأن الأملاح الزائدة بها تضر مرضى الضغط والقلب والكلى والحوامل والأطفال.