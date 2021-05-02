«الصحة»: جرعة المصل المعالج لتسمم الفسيخ تكلف الدولة 85 ألف جنيه

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك استعدادات قوية من الوزارة لشم النسيم من خلال تجهيز المستشفيات مع تنفيذ الإجراءات الوقائية للتأكد من صحة الغذاء لحماية المواطنين من الممارسات الضارة في ظل تبني سياسة الوقاية خير من العلاج من خلال التوعية وتنفيذ حملات قوية لمتابعة الاشتراطات الصحية وكذلك العاملين في المنشآت مع فحص الأطعمة وإرسال عينات إلى المعامل المركزية، مؤكدا أنه في حالة حدوث تسمم نتيجة تناول الفسيخ فإن الجرعة من المصل تكلف الدولة 85 ألف جنيه للجرعة الواحدة وقد يحتاج الشخص أكثر من جرعة.

وأضاف «عيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، أن وزارة الصحة دائما تهيب بالمواطنين اتباع الإرشادات الخاصة بشراء الأسماك المملحة من أجل تفادي حدوث أي ضرر، مبينا أن تناول الفسيخ أمر ضار وقد يؤدي إلى الوفاة لأن طريقة تحضيره تساعد على نمو خطير من البكتيريا تؤدي إلى القتل لذا يجب أن يتناول الفسيخ وفق ضوابط محددة صارمة من أجل تقليل الإصابة بضرر نتيجة تناوله.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أنه يجب شراء الأسماك المملحة والمدخنة من أماكن معتمدة من جانب وزارة الصحة، لافتا إلى تطبيق الفحص الظاهري من جانب الوزارة للتأكد من سلامة الغذاء لإتاحته للجمهور.

ونوه «عيد» بأن التسمم يبدأ بجفاف في الحلق وازدواجية في الرؤية ويجب حينها التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي جرعة من مصل يكلف الدولة 85 ألف جنيه للجرعة الواحدة، مشيرا إلى أن أسماك الرنجة أكثر أمانا ويمكن تناولها بشكل أوسع مع عدم الإسراف في تناول لكثرة الأملاح فيها.