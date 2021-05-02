طريقة عمل بسكويت العيد في 7 خطوات فقط

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، الذي يتميز بحلوياته بداية من الكحك والغريبة والبيتي فور، لكن يعتبر البسكويت واحدا من أفضل الأطعمة التي يبحث عن كثيرين عن طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل، توفيرًا للنفقات خاصة مع ارتفاع أسعار كحك العيد.

ويعتبر «بسكوت النشادر» من حلويات عيد الفطر المبارك التي يفضل كثيرون إعدادها بالمنزل، لضمان النظافة ولتوفير بعض النقود، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، طريقة عمل بسكويت العيد في خطوات بسيطة، بداية من تحضير المقادير وخطوة بخطوة لكيفية التحضير.

مقادير بسكويت العيد

- كيلو من الدقيق المنخول جيدا مضاف إليه رشة صغيرة من الملح.

- 4 بيضات متوسطة الحجم.

- 4 أكياس من الفانيليا.

- ملعقة كبيرة باكينغ بودر.

- ملعقة كبيرة من النشادر.

- كوبان ونصف من السكر البودرة.

- نص كوب من اللبن.

- 4 ملاعق كبيرة من النشا.

- نصف كيلو من الزبدة.

طريقة عمل بسكويت العيد

ولإعداد بسكويت العيد في المنزل في خطوات بسيطة، يجب اتباع الآتي:

- في البداية يجب عليكي خفق الزبدة جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لتوفير الوقت والمجهود.

- ثم يضاف إليها السكر بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل في النهاية على قوام كريمي.

- وبعد ذلك يتم إضافة البيض والفانيليا بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق باستخدام المضرب الكهربائي.

- يجب بعدها إضافة النشادر إلى الخليط مع الخفق المستمر ونقوم بخلط الدقيق والملح والنشا والباكينج بودر ونضيفهم إلى الخليط.

- ثم نبدأ بإضافة اللبن حتي الحصول علي عجينة طرية متجانسة نقوم بتغطيتها ووضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا.

- نسخن الفرن ونقوم بدهن صاج جيدا بالزيت ونقوم بتقطيع العجينة باستخدام كيس الحلواني أو الماكينة المخصصة لعمل البسكويت.

- ثم نضع الصاج على الرف الأوسط من الفرن حتى تمام النضج.