5 ملايين جنيه لحل مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية "كحك بحري"

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على توفير 5 ملايين و200 ألف جنيه، لحل مشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق، على أن تتحمل المحافظة قيمة إعادة الشيئ لأصله.

وأضاف المحافظ، أنه جرى إدراج مسار إنشاء خط مياه الشرب بطول 1800 متر قطر 400 مم /315 بقرية كحك بحري ضمن خطة رد الشيئ لأصله للعام المالي 2020 / 2021 بمديرية الطرق والنقل بقيمة 622 ألفا و573 جنيها.

كان الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عقد اجتماعاً عبر "الفيديو كونفرانس" مع الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق لشؤون البنية الأساسية، لمناقشة مشكلة ضَعف مياه الشرب بقرية كحك بحري، وإيجاد الحلول العاجلة المناسبة لها.