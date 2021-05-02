محافظ الإسكندرية: غلق الشواطئ حتى عيد الفطر المقبل

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يمر على الكافيهات الموجودة في منطقة الكورنيش في الإٍسكندرية، مؤكدا إغلاق 66 شاطئا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمنع نزول الشواطئ خلال الأيام المقبلة حتى عيد الفطر المقبل، في ظل رغبة بعض المواطنين نزول البحر في الفجر أو في الساعات المبكرة من الصباح، وأنه تم تحرير محاضر مع عمل حملات مستمرة منذ بداية يناير الماضي، حيث تم إغلاق 255 مقهى وكافيه، وأكثر من 1100 محل في ظل مخالفات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأدى إلى تراجع نسب الإصابات بكورونا في المحافظة.

وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news » وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه حرر أكثر من 12 ألف قضية خلال 4 أشهر فقط، وأن شهور الصيف تشهد تواجدا كبيرا في ظل محاولة لبيع المنتجات، وتم رفع الاستعدادات مع تطبيق احترازات صارمة مع التهديد بالغلق للأماكن المخالفة لمدة شهر وأكثر، وغلق 70 كافيه منذ بداية شهر رمضان الجاري مع تطبيق غرامة 4000 جنيه على الأماكن المخالفة.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إغلاق الشواطئ في الإسكندرية مستمر حتى عيد الفطر المقبل مع منع التواجد في بحيرة مريوط التي حدثت عندها حادثة منذ وقت قريب، من أجل تطويرها لتصبح مناسبة للملاحة بشكل أكثر أمانا.