مسلسل كله بالحب الحلقة 21.. نجاح خطة السعدني في التخلص من جنين صابرين

استمر مسلسل كله بالحب الحلقة 21، في سرد أحداثه الشيقة، حيث نجح أحمد السعدني «دكتور طارق»، في عقد اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، وذلك للتخلص من الجنين الذي من الممكن أن يكون سببا في حصولها على الفيلا لأنها ستكون أم حاضنة.

مسلسل كله بالحب الحلقة 21.. اتجاه لإبلاغ الشرطة عن سبب إجهاض إلهام

وبالفعل نفذ مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو» الخطة، بعدما حصل على موافقة سامر المصري «صبحي المحام»، ووضع له الحبوب، وحدث نزيف شديد لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها بعد عدة أيام من إقامتها في العناية المركزة، وعلم الطبيب المعالج أن الجنين أجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد أصدقاء صابرين «إلهام» إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.

وحدث تقارب واضح بين ريم البارودي «كاريمان»، وسامر المصري «صبحي المحام»، فزاد تبادل الزيارات بينهم، لتشكوا له «كاريمان»، بأنها لا ترغب في التعامل مرة أخرى مع أحمد السعدني «دكتور طارق»، وتريد قطع علاقتها معه نهائيا.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب.. أحداث مثيرة

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل «كله بالحب» تغيرا جذريا، حيث اتفق أحمد السعدني «دكتور طارق»، مع الفتاة التي يخدع الناس بأنها شقيقته ريم البارودي «كاريمان»، على أن تقوم بمنح طليقته صابرين «إلهام»، الحبوب المجهضة للحمل، وبضياع الجنين تسقط حقوقها في الفيلا التي سرقها منها بالخداع.

ولتنفيذ ذلك الطلب، زارت ريم البارودي «كاريمان»، طليقة طارق صابرين «إلهام»، وأحضرت العصائر ووضعت بها الحبوب المجهضة، إلا أنها تذكرت حين كانت تعاني من خلال إجهاض الجنين، وما تسبب فيه لها من فقدان القدرة على الإنجاب مرة أخرى، لتكسر أكواب العصائر خوفا عليها، وتخبر طارق بضرورة الابتعاد عنها إلا أنه يتشاجر معها ويصر على إجهاض الطفل.

محاولة أخرى أجراها أحمد السعدني «دكتور طارق»، مع سامر المصري «صبحي المحامي»، ليساعده في الحصول على الفيلا والابعتاد عن طريقه، فزاره في مكتبه وتحدث معه عن أمر الفيلا، وأخبره صبحي المحامي أنه خالف الاتفاق معه وتصرف دون مراجعة أو علمه.