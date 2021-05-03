مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20 .. عودة رمزي بعد الاتفاق مع الأمريكان

انتهت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل القاهرة كابول بالقبض على الشيخ رمزي رئيس التنظيم الإرهابي، من قبل القوات الأمريكية، وطمع اتباع الشيخ رمزي في احتلال منصبة، ما يجعل الكثيرون يتطلعون إلى مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20 والتي عرضت منذ قليل.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في مجال الفن والدراما، ملخص أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20 التي شهدت تصاعدا في الأحداث وتشابك المواقف فيما بينهم.

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20

شهدت أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 20 وصول الشيخ رمزي إلى أحد المعسكرات الأمريكية، والذين لجئوا إلى حيلة للسيطرة عليه، من خلال إخباره أنه سيتم قتله، وبالفعل يتم إدخاله غرفة مغلقة معصوب العينين وبعد تحريك الأسلحة أصابته حالة من الهلع وبدء يردد الشهادة، ليأتي صوت أحد القيادات الأمريكية ويخبره أنه هكذا مدين بحياته، وأن الأمر يتطلب صفقة جديدة.

وبالفعل تشهد الحلقة عودة الشيخ رمزي الذي يجسد دوره الفنان «طارق لطفي» بعد أن عقد صفقة مع الأمريكان.

وفي نفس الوقت ينجح الإعلامي طارق كساب الذي يقوم بدوره الفنان «فتحي عبد الوهاب» في الحصول على موافقة من إحدى الزوجات السابقات للشيخ رمزي للظهور والحديث عن التنظيم الإرهابي، ويستقبلها الأمن المصري في المطار.

وتكتشف منال التي تجسدها الفنانة «حنان مطاوع» أن ابن عمتها رمزي كان السبب في قتل شقيقها عصام منذ سنوات.

مسلسل القاهرة كابول

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، ومن بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع.

وتدور أحداث مسلسل القاهرة كابول، حول 3 شخصيات مثيرة، الأول هو الإرهابي الذي يقوم بأعمال تخريبية، والثاني ضابط الشرطة الذي يتصدى له، والإعلامي المسؤول عن نقل الصورة للجمهور.

وظهر في بداية الحلقات صديق رابع لهم جسد دوره الفنان أحمد رزق، وقُتل بعد أول حلقتين، وما زال البحث جارٍ عن الشخص المسؤول الذي يقف خلف الأمر، حيث يبحث في هذه القضية الفنان خالد الصاوي، خاصة أنّه كان يظن أنّه هو المستهدف قتله، لكن قُتل صديقه بالخطأ.