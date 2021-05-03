بـ«عروض وخصومات».. أسعار دخول المناطق الأثرية للأجانب والمصريين بأسوان

مع احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم، حددت وزارة السياحة والآثار أسعار دخول عدد من المعابد والأماكن الأثرية فى محافظة أسوان، للمصريين والأجانب، حيث تنشر«الوطن» أسعار دخول تلك المعابد، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

فيما قدمت الوزارة عروض مميزة وخصومات على أسعار دخول المعابد الأثرية في أسوان، وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا إلا أن أعداد الزائرين للمعابد في زيادة مستمرة كما أن المحافظة فى انتظار السياحة الروسية.

أسعار دخول معبدي أبو سمبل ومركز التوثيق

تبلغ قيمة الدخول لمعبدي أبو سمبل ومركز التوثيق وهو أحد أهم المعابد بأسوان والذى يقع على مسافة كيلو متر جنوب محافظة أسوان، للأجانب 240 جنيها، فيما تبلغ رسوم دخول نفس المعبد للطلاب الأجانب 120 جنيها.

و خفضت الوزارة أسعار دخول المعابد الأثرية للمصريين، حيث بلغت قيمة تذكرة دخول معبدي أبو سمبل أسوان للمصريين 10 جنيها فقط، وللطلاب 5 جنيهات فقط.

أما معبد أبو سمبل خلال الظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس فقد تم وضع أسعار خاصة حيث تبلغ قيمة الدخول للأجانب 500 جنيها، ودخول نفس المعبد للطلاب الأجانب 250 جنيها، وبلغت قيمة تذكرة دخول معبدي أبو سمبل أسوان للمصريين 30 جنيها فقط، وللطلاب 15 جنيها فقط.

أسعار دخول معبد فيلة

حددت الوزارة أسعار دخول معبد فيلة، حيث تبلغ قيمة دخول الأجانب للمعبد 180 جنيه، وللطلاب الأجانب 90 جنيه، وللمصريين بقيمة 20 جنيها، وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

دخول «معبد كوم أمبو ومتحف التمساح»

تم تحديد أسعار دخول معبد كوم أمبو ومتحف التمساح، بقيمة تذكرة دخول للأجانب 140 جنيها وللطلاب الأجانب 70 جنيها، والمصريين 20 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

أسعار دخول «معبد إدفو»

تم تحديد أسعار دخول معبد إدفو للأجانب 180 جنيها وللطلاب الأجانب 90 جنيها، والمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

«المسلة الناقصة» ضمن البرنامج السياحي

تم تحديد أسعار دخول المسلة الناقصة للأجانب 80 جنيها وللطلاب الأجانب 40 جنيها، والمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

«عمدا - وادي السبوع»

للأجانب 70 جنيها وللطلاب الأجانب 35 جنيها، والمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

معبد «كلابشة - قبة الهواء ،- الكاب - إيزيس»

للأجانب 60 جنيها وللطلاب الأجانب 30 جنيها، والمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.

«النقوش الصخرية بجزيرة سهيل- مقصورة حور محب وجبل السلسة»

للأجانب 40 جنيها وللطلاب الأجانب 20 جنيها، والمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات.