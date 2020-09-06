مدير عام آثار أسوان والنوبة: بعض رجال الدين يحللون التنقيب

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن الواقعة الأولى لوفاة أشخاص بسبب التنقيب عن الآثار كانت من شهر، في منطقة عزبة كيما بأسوان، حيث حاول استغلال عطلة العيد وحفروا منزل مكون من طابقين، وعندما وصلوا إلى عمق 12 مترًا انهارت الحفرة بالكامل على 4 أشخاص، جرى إنقاذ أحدهم فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن الأشخاص المتوفين استمرت جثثهم تحت الأنقاض لمدة شهر كامل، وجرى انتشالها في السابعة من مساء السبت الماضي، مشددًا على أن إدارة الوعي الأثري تعقد محاضرات وندوات بصفة مستمرة وتنتقل إلى المدارس والنوادي وقصور الثقافة، كما أن القانون جرم الحفر وحوله إلى جناية بدلًا من جنحة، لكن بالرغم من ذلك فإن الحادث يتكرر.

وتابع: "بعد مرور شهر واحد فقط تكرر نفس الحادث في منطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان في منزل مكون من طابقين، بحفرة عمقها 7.5 أمتار، راح ضحيتها شخصان، انهارت عليهما الحفرة وأنتشلت جثثهما في نفس الوقت".

وواصل: "بعض من يدعون أنهم رجال الدين يحللون التقيب على الآثار والحصول على الآثار تحت بند الإرث، وهو ما يؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة في المناطق الأثرية مثل الأقصر وأسوان".