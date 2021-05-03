أحداث مسلسل النمر الحلقة 20.. النمر يكشف عن نفسه

يعرض مسلسل النمر ضمن السباق الدرامي الرمضاني على قناة الحياة، وتستعرض «الوطن»، ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 20، الذي يجسد بطولته باقة من النجوم، منهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمودحافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 20

دارت أحداث الحلقة 20 من مسلسل النمر بإمساك كبار الصاغة «الشيمى» و«عنتر الحلق»، و«شمس»، بـ «سكلانس»، وقاموا بتعذيبه حتى يعترف بمكان النمر، ولكنه أبى أن يعترف، فذهب «نصر» على الفور للنمر، وأخبره بماحدث، فقرر الأخير أن ينقذ سكلانس.

كما شهدت أحداث الحلقة 20، قيام كبار الصاغة الأربعة بجلب سكلانس لشارع الصاغة، وبدأوا ينادون على النمر، وهددوه بأنه إن لم يظهر خلال عشر عدّات سيقتلون سكلانس، وقبل استكمال العد، ظهر النمر، وفُضح أمره، وأخبرهم أنه عبدالله ابن ماهر الشيمى الذي قتلوه منذ عشرين عاما حتى يسرقوا الذهب منه، وهو السبب فى غناهم، وبدأ رجالهم يضربونه فحاول الدفاع عن نفسه وضربهم، ولكن فى النهاية تغلبوا عليه وأمسكوا به، وقاموا بتقييده فى أحد المخازن.

تدور أحداث المسلسل، حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، ويجسد فيه الفنان محمد إمام، شخصية صعيدية، ويدخل في صراعات كبيرة مع كبار تجار الصاغة، خلال أحداث المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر، يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى الساعةالثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودونإعلانات عبر منصة «واتش إت» للمشاهدة في أي وقت وفي أي مكان.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.