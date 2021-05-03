«هربا من الحر».. غرق شابين أثناء الاستحمام في النيل ببني سويف

لقي شابان مصرعهما، غرقا، أثناء الاستحمام بنهر النيل، أمام كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، في محاولة منهما للهروب من حرارة الجو، وتم إنتشال جثة أحدهما وجارى البحث عن جثة الآخر.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بغرق شابين أثناء الاستحمام بنهر النيل أمام كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، التابعة لدائرة مركز ببا، حيث وجت مدير أمن بني سويف بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري والبحث عن الغريقين وانتشال جثتيهما.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ببا الى محل البلاغ، مدعمة بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق الشابين عبدالرحمن محمد رمضان وزياد هشام عبدالعظيم 16 عامًا، يقيمان كفر ناصر بقرية جزيرة ببا، بدائرة المركز.

وتبين أن الشابين قفزا في مياه نهر النيل للاستحمام، هربا من حرارة الجو إلا أن تيار المياه جرفهما بعيدًا ولم يستطيعا مقاومته لتستقر جثتيهما في قاع النهر ولفظا أنفاسهما الأخيرة، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من إنتشال جثة أحدهما، وجارى البحث عن الآخر.

وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة، وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.