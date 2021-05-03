الشرطة تلاحق مشعلو «حرائق الكاوتش» بشوارع الإسماعيلية

لعدة ساعات تواصل قوات الشرطة ملاحقة عدد من الأطفال والشباب بعدة مناطق في الإسماعيلية، بعد اشعالهم النيران في «إطارات السيارات» في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين.

وكانت قوات الشرطة تجوب شوارع الإسماعيلية من التاسعة مساء للتنبيه علي المواطنين بعدم اشعال النيران في الشوارع بسبب خطورتها.

السيطرة علي حرائق بحي ثالث

وتمكن حي ثالث الإسماعيلية برئاسة المهندس محمود الصوري، من إخماد حريقين في منطقة الكوكاكولا وشارع البيارات التابع للحي.

ودفع حي ثالث بسيارتي مياه إلي مكان الحرائق وتمت السيطرة علي الحريق، إلا أنه حتي فجر اليوم الاثنين لايزال بعض الأطفال يشعلون النيران في إطارات السيارات.

ضبط أكثر من 200 كاوتش في حي ثان

وفي حي ثان شن الحي حملة موسعة علي شوارع الحي نجحت في ضبط نحو 200 إطار سيارة وذلك بالإشتراك مع قوات الشرطة وقسم ثان الإسماعيلية.

وتحفظت الشرطة علي المضبوطات، فيما أزال الحي بقايا بعض الحرائق في شارع شبين الكوم أمام استاد الإسماعيلية وفي شارع العشريني لإعادة فتح الطريق.

طوارئ وسيارات مجهزة بالمياه

وكانت محافظة الإسماعيلية وشركة الكهرباء والغاز رفعت حالة الطوارئ القصوى منذ مساء أمس الأحد استعدادا لحرائق «دمي اللنبي» في شوارع الإسماعيلية.

وجهزت الأحياء سيارات مزودة بالمياه في الشوارع الرئيسية والميادين للتحرك في أسرع وقت للسيطرة علي اي حريق إضافة إلي قوات الحماية المدنية.

ونجحت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية من السيطرة علي العديد من الحرائق فور اندلاعها، فيما تجوب سيارات الإطفاء شوارع الإسماعيلية حالياً للسيطرة عليها.