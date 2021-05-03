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370 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند.. والنسخة المتحورة تظهر بالمغرب

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وكالات
06:44 ص | الإثنين 03 مايو 2021
إصابات كورونا في الهند

إصابات كورونا في الهند

أعلنت السلطات الهندية، تسجيل نحو 370 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي المغرب، رصدت السلطات الصحية، أمس الأحد، أول حالة إصابة بالنسخة المُتحورة الهندية لـ«كورونا».

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن اكتشاف الحالة الجديدة جاء في إطار مخطط اليقظة المشترك بين وزارة الصحة وبين ائتلاف المختبرات، الذي يتم من خلاله تتبع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا الواردة من الخارج.

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