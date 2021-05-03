خريطة المحاور الجديدة لنقل الحركة لمحطات القطار المكهرب

واصل العاملون بشركة «المقاولون العرب» أعمال تركيب أعمدة المظلة الخارجية، بمحطة «عدلي منصور» التبادلية للقطار المكهرب، والتى ينفذها قطاع التصنيع بالشركة.

وأكدت مصادر مطلعة بالشركة، خلال تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المظلة الخارجية للمحطة، تتكون من 12 محوراً طولياً، و5 محاور عرضية، ويصل الوزن الكلي لها إلى حوالي 2300 طن، بينما تبلغ مساحتها لنحو 24 ألف متر مسطح، ويبلغ طول المظلة 198 متراً، وعرض 141 متراً، ويجري تركيبها على ارتفاع حوالى 24 متراً لمد الظل لجميع أنحاء المنطقة الخارجية تماما، ولحماية رواد القطار من الأمطار شتاء وحرارة الشمس صيفا.

«الوطن» تنشر خريطة المحاور الجديدة لنقل الحركة المرورية إلى محطات القطار المكهرب بمدن «الشروق وبدر»

في غضون ذلك، واصل العاملون بالمشروع، تنفيذ المحطات الرئيسية على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، للانتهاء من كل التشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية للمحطات، خلال يونيو القادم، حسب المصادر، وهي محطات «العبور، والمستقبل، والشروق 1، والشروق 2، وبدر 1، 2، 3، 4»، مشيرة إلى أن جهاز مدينة بدر بقيادة المهندس عمار مندور، يسابق الزمن للانتهاء من جميع أعمال الطرق المؤدية من وإلى محطات القطار الكهربائي، التي يجري تنفيذها في نطاق المدينة، استكمالاً للجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل والمواصلات بالمدن الجديدة خاصةً، وبمحافظات الجمهورية عامة، خاصة أن مدينة بدر يُقام بها 4 محطات للقطار المكهرب، منها 3 محطات للركاب، وأخرى عبارة عن محطة ورش لأعمال الصيانة، وجميع الطرق المؤدية للمحطات، سيتم الانتهاء منها قبل تنفيذ المحطات، وذلك استمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية، وإظهار المدينة بالشكل اللائق بها.

تنفيذ «محور شمالى» موازٍ لمسار القطار الكهربائى بمدينة الشروق

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن بدء تنفيذ «محور شمالى» بمدينة الشروق، موازٍ لمسار القطار الكهربائى، والذى يُعد أكبر مشروعات الطرق فى المرحلة الحالية بالمدينة، لما سيحققه من سهولة مرورية مستقبلية، تُيسر الانتقال من مدخل الإسماعيلية رقم (1) حتى مدخل رقم (2)، بطول 4 كم.

ويتم تنفيذ المشروع، على 3 مراحل، عبارة عن تطوير الجزء القديم من مدخل (1) حتى محطة القطار بطول (800م)، والمرحلتين الثانية والثالثة حتى مدخل الإسماعيلية (2)، ربطاً على الكوبرى والمحور الشرقى.

ويتضمن تنفيذ المشروع ثلاث حارات مرورية، بكل اتجاه، كما يشتمل على التخطيط المرورى، واللافتات الإرشادية والتحذيرية، والإنارة العامة وأرصفة المشاة والجزيرة الوسطى، هذا بخلاف المساحات الخضراء التي تتوسط الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية.

الأعمال تستهدف الربط على 3 محاور رئيسية بمدينة الشروق

وتستهدف الأعمال الربط على 3 محاور رئيسية، الأول والثانى بمنزل الدخول للمدينة، حيث سيتم إنشاء ميدان ارتكازى لنقل الحركة المرورية إلى الطريق الجديد الجاري إنشائه محور «خالد مغربى»، والذى ينقل الحركة مباشرةً إلى محطة القطار الكهربائى حتى الطريق الدائري الأوسطى، والمحور الغربي، كما يربط الميدان الحركة على محور«السادات» الذى يتوسط مدينة الشروق.

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يأتى ذلك فيما أوشك المطلع باتجاه الخروج من محور "جمال عبدالناصر" على الإنتهاء تماماً، حيث تم ضبط منسوب طبقة الأسفلت مع طريق الخروج، ويتبقى التشطيبات النهائية للانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل.

وكانت قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تفقدت، طريق R1، والنفق أسفل القطار المكهرب، بمدينة « بدر» والذى يربط مدينة حدائق العاصمة، ومشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر.

الإنتهاء من تنفيذ أعمال الفرمة والتجهيز لأعمال المرافق بطريق R1 بمدينة بدر

وتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الفرمة والتجهيز لأعمال المرافق، حيث يعتبر طريق R1 مدخل المدينة من الطريق الإقليمى بطول 9 كم، وهو الطريق الموازي للطريق الإقليمي، ويقع على الواجهة الغربية لمدينة حدائق العاصمة.