أسعار الدواجن اليوم.. استمرار تذبذب الأسعار في رمضان

يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الدواجن اليوم، حيث تعتمد كثير من الأسر على الدجاج كأحد الأطباق الرئيسية على الطعام والتي تدخل في العديد من الأكلات ويزداد الإقبال على شرائها خاصة في شهر رمضان المبارك، بسبب إقبال ربات البيوت والسيدات على الشراء، تزامنا مع العزومات واللقاءات الأسرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، أسعار الدواجن اليوم سواء من الغرفة التجارية بالقاهرة أو بالأسواق المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، وفقا لما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» والتي شهدت تذبذبا هذه الأيام خاصة منذ بداية شهر رمضان.

أسعار الدواجن اليوم

استقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، في المزرعة عند سعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 إلى 31 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة اليوم الاثنين إلى 32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 36 جنيهًا.

سعر الكتكوت

وتراوح سعر الكتكوت اليوم الاثنين في المزارع بين 7 إلى 9 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي إلى 36 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 42 إلى 43 جنيهًا.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

أما أسعار الدواجن اليوم جاءت مرتفعة قليلًا في السوق المحلية، والتي جاءت كما يلي:

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- بلغ سعر كبد الدجاج اليوم الاثنين نحو 47 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو البانيه إلى 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 75 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 47 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 53 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي اليوم الاثنين نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك إلى 40 جنيهًا.