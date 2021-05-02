«شم النسيم» يخضع لإجراءات «كورونا»

أعلنت الحكومة عدداً من الإجراءات خلال شم النسيم، للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة مع تزايد الإصابات وتوقعات بوصول ذروة الإصابات بالفيروس خلال الـ10 أيام المقبلة، ودخول مصر الموجة الثالثة، حيث أغلقت المحافظات جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ لمنع انتشار الوباء.

ومن جانبه، قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غلق جميع الحدائق والمتنزهات خلال أعياد شم النسيم، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين ومنعاً لانتشار فيروس كورونا، كما شدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم.

حملات على القهاوي والمحال والمولات لمنع اختراق المواعيد الصيفية

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء باستمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة، مع متابعة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم، مؤكداً أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فوراً.

كما شدد محافظ القاهرة على تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

وناشد محافظ القاهرة المواطنين توخى الحذر والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين.

كذلك أعلنت محافظة الجيزة عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، بينها إغلاق المتنزهات العامة ومنع التجمعات، فضلاً عن متابعة الإجراءات الاحترازية فى المطاعم والمقاهى.

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإغلاق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ بالمدن الجديدة بإجازة شم النسيم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

غرامات فورية لمخالفي ارتداء الكمامة

وشدد على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة رفع درجة الاستعداد، خلال فترة الإجازات الحالية، وتنظيم حملات مفاجئة على المولات والمطاعم والكافيهات والمقاهى، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، والتعامل بشدة وحسم مع أى مخالفات، سواء عدم ارتداء الكمامة، خاصة فى وسائل النقل الجماعى، أو تقديم «الأرجيلة».

غلق بحيرة قارون والمتنزهات والحدائق العامة بالفيوم

وفى الفيوم، أعلن الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، غلق شواطئ بحيرة قارون وكذلك المتنزهات والحدائق العامة أمام الزوار، وذلك خلال أعياد الربيع وشم النسيم، اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل، وحتى يوم الجمعة القادم الموافق 7 مايو 2021.

محافظ الدقهلية يقرر منع الاحتفال بأعياد الربيع

وفى الدقهلية، أعلنت المحافظة، عن اتخاذ عدة إجراءات لمنع التجمعات، حيث قرر محافظ الدقهلية منع كل أشكال الاحتفال بأعياد الربيع، إضافة إلى منع التجمعات والفعاليات الجماهيرية، لذلك جرى إغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، وأماكن تجمعات المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين.

وفى الإسكندرية، واصلت المحافظة إغلاق شواطئها فى عيد شم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة حيال التعامل مع أزمة فيروس كورونا العالمية فى الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد كوفيد19، بالتزامن مع الموجة الحارة، التى تشهدها المدينة الساحلية، لتستمر شواطئ الإسكندرية فى الإغلاق الذى بدأ منذ عام مضى، فيما يحاول بعض الشباب التسلق ونزول الشواطئ غير المخصصة للنزول والاستحمام فيها وذلك هروباً من الطقس الحر والموجة التى تشهدها المدينة الساحلية والاستمتاع بالطقس وعيد شم النسيم، حيث يوجد الشباب فى منطقة السلسلة وبئر مسعود وهى أماكن غير مخصصة لنزول مياه البحر.

وتشن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يومياً حملات تفتيشية، وذلك للتأكد من اتباع التعليمات والإجراءات اللازمة لفيروس كورونا، ومنع فتح أى شاطئ أمام الجمهور مع عدم فرش الشواطئ منعاً لتجمعات المواطنين فى الشواطئ.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهى التى تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فوراً، مؤكداً الاستمرار فى غلق جميع الشواطئ خلال موسم شم النسيم، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين ومنعاً لانتشار فيروس كورونا.

وناشد «الشريف» المواطنين توخى الحذر والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وخاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايداً متسارعاً فى تسجيل أعداد المصابين، مؤكداً ضرورة تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

«صحة مطروح» تحذر المواطنين من الأماكن المزدحمة

وفى محافظة مطروح، أصدر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قراراً بغلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية فى مدينة مرسى مطروح، ما أدى لحرمان أهالى مطروح من الاستمتاع بالحدائق خلال إجازة شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ضمن إجراءات مشددة.

وحذرت مديرية الشئون الصحية بمطروح أهالى المحافظة وروادها بمنع الوجود فى الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامات الطبية أثناء الخروج من المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم التجمعات بأعداد فى سهرات أو إفطار جماعى، واستخدام المطهرات فى النظافة المستمرة بالمنازل.

وأكد وزير الإسكان أن الهدف من تطبيق هذه الإجراءات، هو العمل على الحد من انتشار الإصابات، مشدداً على أصحاب المولات والمقاهى والكافيهات بضرورة الالتزام، وإلا ستطبق الغرامات، وبعدها غلق المنشآت المخالفة.

وقررت وزارة السياحة منع إقامة حفلات موسيقية أو غنائية وغلق صالات الديسكو بمختلف الفنادق، وكذلك غلق مسارح المنوعات وغلق الصالات والملاهى الليلية.

رئيس حدائق الحيوان: الزيارات ممنوعة

ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، عن صدور قرار بإغلاق حدائق الحيوانات بالمحافظات من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين خلال فترة الأعياد وشم النسيم.

وأوضح «رجائى» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن حديقة الحيوان فى الجيزة كانت مستعدة لاستقبال الزائرين، بعد عمليات التطوير والتجديد المستمرة، فضلاً عن شراء حيوانات جديدة. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة داخل حديقة الحيوان، لإسعاد الزوار.

«الزراعة» تكثف حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك

من جانب آخر، أعلنت وزارة الزراعة تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال أعياد الربيع. وأكدت الوزارة شن حملات تفتيش على جميع منافذ بيع المنتجات الغذائية، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.