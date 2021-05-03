الحدائق خالية وانتشار مكثف للشرطة في شوارع الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، بالتزامن مع شم النسيم، خاصةً في مختلف المستشفيات والأحياء والمدن، في الوقت الذي كثفت فيه الأجهزة الأمنية من انتشارها بشوارع مختلف المدن في أنحاء المحافظة.

حدائق خالية من المواطنين

وظهرت حدائق الإسماعيلية في كافة أنحاء المحافظة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، خالية تماماً من وجود أي مواطنين.

واستمرت إدارة الحدائق والمتنزهات في أحياء الإسماعيلية الثلاثة، إضافة إلى هيئة قناة السويس، في غمر الحدائق بالمياه بشكل كامل، لمنع المواطنين من التجمع بها على مدار اليوم.

إغلاق الأندية والشواطئ

وأغلقت كافة الأندية وشواطئ الإسماعيلية أبوابها أمام كافة المواطنين نهائياً اليوم الاثنين، لمنع الدخول، تنفيذاً لقرار محافظ الإسماعيلية، ووزير التنمية المحلية، بمنع التجمعات.

وقال محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، إنه تم إغلاق كافة الأندية والشواطئ، سواء الخاصة أو التابعة للمحافظة، ضمن الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن قرار الإغلاق سينتهي في السادسة من صباح غد الثلاثاء، ليعود العمل بها بنصف طاقتها الاستيعابية مرة أخرى، بعد انتهاء احتفالات شم النسيم.

انتشار مكثف للشرطة

وانتشرت قوات الشرطة علي مدار اليومين الماضيين في شوارع الإسماعيلية بشكل كبير، عبر الارتكازات الأمنية والدوريات المتحركة، وركزت تواجدها بكثافة في مناطق شارع محمد علي، ونمرة 6، والطريق الدائري، ومنطقة الغابة.

ومنعت الشرطة تواجد أي من المواطنين في الحدائق المفتوحة، تنفيذاً لقرارات إغلاق للحدائق، ومنع التجمعات، خلال فترة أعياد الربيع.

طوارئ بالمستشفيات

وشهدت مستشفيات الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ، بتواجد كافة الاطقم الطبية علي مدار أعياد الربيع، وأكدت مصادر طبية أنه تم استدعاء كافة الاستشاريين بالمستشفيات، تحسباً لحدوث أي طارئ خلال فترة الأعياد.

وقالت مصادر طبية إنه لم يتم استقبال أي حالات مصابة بإعياء أو تسمم حتى ظهر اليوم الاثنين، الذي يحتفل فيه المواطنون بعيد شم النسيم، بدون تجمعات، وبدون الخروج للحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات.