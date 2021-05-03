«صلاح عبد الصبور».. فارس الشعر المسرحي (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «صلاح عبد الصبور.. فارس الشعر المسرحي»، حيث يعد عبدالصبور حالة شعرية خاصة جدا، ساهم في إحداث نقلة في التأليف المسرحي خاصة في مسرحيته «مأساة الحلاج».

اليوم الإثنين ذكرى ميلاده عام 1931م بمدينة الزقازيق

ويوافق اليوم الإثنين ذكرى ميلاده عام 1931م بمدينة الزقازيق، وفي مشواره الأدبي تأثر صلاح بالحلاج وبشر الحافي كما استفاد من إنجازات الشعر الرمزي الفرنسي والألماني عند بولييرا وريلكه والشعر الفلسفي الإنجليزي، والتحق بكلية الأداب بجامعة القاهرة قسم اللغة العربية في عام 1947م، وفيها تتلمذ على يد الشيخ أمين الخولي الذي ضمه إلى جماعة الأمناء الأدبية ثم إلى الجمعية الأدبية التي ورثت مهام الجماعة الأولى.

زادت شهرته بعد نشره قصيدة شنق زهران

ووفقا لما جاء في التقرير، فقد كان للجماعتين تأثيرا كبيرا على حركة الإبداع الأدبي والنقدي في مصر، وبدأ ينشر أشعاره في الصحف وزادت شهرته بعد نشره قصيدة شنق زهران إضافة إلى صدور ديوانه الأول «الناس في بلادي»، وهو الأمر الذي كرسه بين رواد الشعر الحر مع شعراء كبار مثل نازك الملائكة وسرعان ما وظف هذا النمط الشعري الجديد في المسرح فأعاد الروح وبقوة في المسرح الشعري.

مسرحيات شعرية «مأساة الحلاج» و«مسافر ليل»

وذكر التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»: كتب عبدالصبور مسرحيات شعرية هي «مأساة الحلاج» عام 1964م و«مسافر ليل» عام 1968م، و«الأميرة تنتظر» عام 1969م، و«ليلى والمجنون» عام 1971م.