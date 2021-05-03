مواعيد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21.. هل تفكر «هنا» في العودة لـ«حازم»

يكون الجمهور على موعد اليوم مع حلقة جديدة من مسلسل لعبة نيوتن لمنى زكي على شاشة قناة دي إم سي، وهنا تعرف على مواعيد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21.

مواعيد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21

تشهد الحلقة الجديدة من مسلسل لعبة نيوتن لمنى زكي الكثير من الأحداث والمفاجأت التي ينتظر الجمهور معرفتها بين بطلي العمل، وهما «هنا» التي تجسد دورها الفنانة منى زكي، و«حازم» الذي يجسد دوره الفنان محمد ممدوح، ونقدم لكم مواعيد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21.

فستكون مواعيد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21 الليلة في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة دي إم سي.

وشهدت الحلقة 20 من مسلسل لعبة نيوتن، لقاء «حازم» و«الشيخ مؤنس» الذين اتفقوا فيه على أن يذهب حازم للمأذون ويطلق هنا، لكنه طلب أن تتنازل عن كل حقوقها، وبالفعل تحدثوا معها على الهاتف وتنازلت عن كل شيء، لكن كانت المفاجأة أنّه سألها خلال المكالمة هل أوصل الشيخ مؤنس لها الجواب الذي أرسله، لكنه فوجئ أنّها لا تعلم عنه أي شيء، ووضع مؤنس في ورطة.

وتضمنت الأحداث أيضا قرار «هنا» بأنّها ستأخذ ابنها «إبراهيم» وتذهب به لوالده «حازم» ليراه، لأنّه لم يره من قبل، وبالفعل نفذت قرارها وذهبت إليه، وينتظر الجمهور معرفة تفاصيل اللقاء في الحلقة المقبلة.

مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن هو بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.