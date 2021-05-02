مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20: كيف ستواجه منى زكي محمد ممدوح ؟

مواجهة نارية في انتظار مشاهدي ومتابعي مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20، حيث انتهت الحلقة السابقة بذهاب «مؤنس»، والذي يلعب دوره الفنان محمد فراج، إلى منزل «حازم»، ويلعب دوره الفنان محمد ممدوح، من أجل وضع حل نهائي للصراع على «هنا» والتي تلعب دورها الفنانة منى زكي.

مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20

وخلال الأحداث المنتظرة في مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20، من المتوقع أن يتشاجر محمد ممدوح مع محمد فراج، باعتباره أخذ منه زوجته بعد أن طلقها، لكنه لا يستطيع نسيانها بسهولة خاصة أنها أم ابنه «إبراهيم».

وفي مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20، تواجه منى زكي معركة كبيرة بين تفضيلها لمحمد فراج على حساب محمد ممدوح وابنها، حيث أنها لا تريد الرجوع للأخير وتريد الزواج من الأول بشهادة مصرية موثقة.

وسيذهب محمد ممدوح إلى دار الإفتاء المصرية للتأكد من أحقيته من منى زكي أم لا، وحول ما إذا كان الطلاق واقعًا ومبينًا أم أنه يحتمل الشك فيه، وهل الرسالة النصية التي قرأتها منى زكي بعد الولادة تعني أنه ردها إليه فعلًا أم لا؟.

وتشهد أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20، حربًا ثلاثية بين منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج، فالأخير يجادل بالدين والمنطق والشرع، والثاني يجادل بالعصبية والانفعال والحيرة، أم الأولى فلا تعلم لماذا تواجه كل تلك المصائب وما هو مصير ابنها «إبراهيم» هل سيظل على اسم محمد فراج أم سيكتب باسم والده الحقيقي محمد ممدوح؟!.

ويتزايد شعور منى زكي بالذنب لاعتقادها أنه جمعت بين زوجين، رغم علمها أن عدتها أنقضت فور حدوث الولادة، ولا تزال في حالة حيرة لأنها تريد الخلاص من محمد ممدوح والذي تخلى عنها بكل بساطة، وشكك فيها أثناء وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية ولم يراع مشاعرها، وكل ذلك ستشهده أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 20.