في «س و ج».. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية في مختلف المحافظات، لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

تقدم «الوطن» فى سطور «سؤال وإجابة»، كل ما تريد معرفته عن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021.

متى تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في شهر يونيو المقبل، وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا «كوفيد 19».

وكيف تعقد الامتحانات؟

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد الامتحانات ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بـ«كورونا».

هل تعقد الامتحانات «كل مادة بمفردها أم مجمعة»؟

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد كل مادة بمفردها وليست مجمعة.

هل هناك احتمالية لتأجيل الامتحانات بسبب كورونا؟

نفى وزير التربية والتعليم، تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا، مؤكداً أنه سيتم تكثيف الإجراءات الوقائية المشددة في جميع المدارس، وتعقيم اللجان الامتحانية جيداً.

متى سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات؟

كشفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، عن البدء في وضع جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحة أنه سيتم الإعلان عن جدول الامتحانات قريباً.

كيف يتم احتساب مجموع طلاب الصف الثالث الإعدادي؟

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الدرجة العظمى لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية هي 280 درجة لجميع المواد التي تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2020/2021.

وماذا عن الإجراءات الاحترازية في الامتحانات؟

أعلنت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية وسيتم تعقيم اللجان، بالإضافة إلى منع دخول أي طالب للمدرسة بدون إرتداء الكمامة الطبية، موضحة أنه سيتم تخصيص غرف عزل وطبيب زائر بكل مدرسة.