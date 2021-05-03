شم النسيم 2021 × زمن الكورونا: احتفلوا في بيوتكم الوضع لا يتحمل تهاون

يحتفل المصريون اليوم بأعياد شم النسيم 2021، وسط مخاوف من التهاون حتى لا تصل الأمور إلى أوضاع صعبة، وهو ما يتضح من التحذيرات المستمرة التي تطلقها الحكومة ووزارة الصحة بين الحين والآخر، خاصة وأنّ شهر رمضان 2021، جاء في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا، وفي ظل وجود عيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم 2021 .

شم النسيم 2021

وعن مخاوف شم النسيم 2021، حذّر الدكتور عبداللطيف المُر، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، من التهاون والتراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد - 19»، لأن الوضع لا يحتمل التهاون خاصة مع زيادة الأعداد في الفترة الأخيرة.

وقال المر لـ«الوطن»، إنّ الزحام والتجمعات الأسرية في المحلات والمطاعم وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية التي جرى تحديدها للحد من انتشار فيروس كورونا، ووصول الأمر إلى حد التهاون سيؤدي إلى نتائج سيئة، محذّرًا من سيناريو الهند المخيف، وأنّه ليس بعيدًا عن أي دولة في العالم أجمع، إذا تهاون المواطنين مع موجة فيروس كورونا.

شم النسيم والحكومة

وشدد أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام الكحول من آن لآخر، خاصة بعد أي معاملة، والمحافظة على النظافة الشخصية، مؤكدًا أنّ شم النسيم 2021 يأتي في ظروف استثنائية هذا العام وعلى الجميع أن يدرك ذلك.

ويحتفل المصريون اليوم بأعياد شم النسيم 2021 في ظروف مشابهة للعام الماضي، في ظل جائحة كورونا، وهو الفيروس الذي اجتاح العالم قادمًا من مدينة ووهان الصينية في نوفمبر 2019، وتسببت تلك الظروف في اتخاذ المحافظين إجراءات صارمة بغلق الحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية والشواطئ، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن الإجازات، وبينها إجازة شم النسيم 2021.