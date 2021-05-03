شم النسيم 2021 وكورونا.. غلق حدائق ومتنزهات كفر الشيخ ومصيف بلطيم

أغلقت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، الحدائق والمتنزهات العامة وغمرت الحدائق المفتوحة بالمياه، وذلك خلال شم النسيم 2021، وللحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لتعليمات الدولة ومجلس الوزراء الصادرة الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ومنع كافة التجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات في كافة الأماكن وعلى أفرع نهر النيل بـ«دسوق، فوه، مطوبس» أو بحدائق ادفينا و شواطئ مصيف بلطيم، ومراقبة المراسي النيلية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن.

شم النسيم 2021 وكورونا.. غمر حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بالمياه

من جانبه قاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة العاصمة، حملات مكبرة للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالغلق التام ومنع التجمعات وغمر حدائق ومتنزهات كفر الشيخ بالمياه في شم النسيم 2021 وفي ظل انتشار كورونا ، منعاً للاختلاط والتزاحم والحد من إنتشار فيروس كورونا، بينما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، تنيفذ الغلق الكامل لكورنيش النيل بنطاق المركز والمدينة، والحدائق العامة، والمجانية، والرسمية، وجميع مراكز الشباب، والملاعب والمنتزهات العامة، وجميع أنواع الرحلات النليلية بنهر النيل، ومنع التجمعات، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، والمرور والمسحطات المائية والإنقاذ النهرى، وذلك لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

شم النسيم 2021 وكورونا.. حملات على الحدائق والمتنزهات

وأشرفَ أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، علي الحملات الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة ورجال الشرطة، المرور على الحدائق العامة والمتنزهات، في شم النسيم 2021 ومنعا لانتشار كورونا، للتأكد من عدم وجود أي تجمعات، والغلق التام، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

فيما وجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة غلق الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة في شم النسيم 2021، ووضع لافتات على أبواب الحدائق، للإعلان عن غلقها، تنفيذا لتعليمات الدولة، ومجلس الوزراء، مشددا على تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً بكل حسم حال حدوث أية مخالفات في هذا الشأن للحد من إنتشار الفيروس حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

شم النسيم 2021 وكورونا.. غلق شواطئ مصيف بلطيم

كما تابع محافظ كفر الشيخ، إستمرار غلق جميع شواطئ مصيف بلطيم في شم النسيم 2021، أمام الزائرين لمنع التجمعات ونزول الشواطئ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق كافة الشواطئ العامة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وكلف العميد هاني عبدالقوي ، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمتابعة منع التواجد بشواطئ المصيف، بالتنسيق مع نقطة شرطة المصيف، موجهاً عبد القوي، بتنظيم حملات للمرور على شواطئ" الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، و الفيروز، بالإشتراك مع أفراد الأمن الإدارى الخاص بتأمين الشواطئ في شم النسيم 2021.

وقال إنه غير مسموح بالتواجد في الأماكن العامة والمتنزهات في أعياد «شم النسيم»، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والابتعاد عن أية تجمعات والتعاون في تنفيذ الإجراءات و إتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لتوصيات وزارة الصحة والسكان، وقرارات مجلس الوزراء للحد من التجمعات في شم النسيم 2021.