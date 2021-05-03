«التعليم» تكشف عن طريقة تقييم طلاب النقل: بـ«الألوان»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تقييم طلاب صفوف النقل في المرحلة الابتدائية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث، وفق مجموعة من الأسس المعينة، التي تعطي تقييم متميز للطالب ومدى استفادته من العملية التعليمية في بدايته.

المرحلة الأولى:

يتم تقييم الطلاب من خلال معرفة السلوك الفردي والجماعي لهم، والذي تم اكتسابه من خلال التواجد في الفصل الدراسي والتعامل مع الزملاء والمعلمين.

المرحلة الثانية:

يتم تقييم الطلاب من خلال المهارات التي اكتسبوها في فترة تواجدهم في المدرسة.

المرحلة الثالثة:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مجموعة من الألوان، التي يتم من خلالها تقييم الطلاب، موضحة أن اللون الأصفر يعني أن الطالب مستواه قليل، واللون الأحمر يعني أن الطالب ضعيف للغاية، مؤكدة أن اللون الأزرق يعني أن الطالب متفوق دراسياً ومهارياً، واللون الأخضر يعني أنه شاطر واستطاع الاستفادة من العملية التعليمية.

المرحلة الرابعة:

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تسيلم تقرير مكتوب من المدرسة لولي أمر الطالب، يوضح أيام حضور الطالب للحصص التعليمية بالألوان.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالنسبة للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف السادس، يتم احتساب مجموع الطالب من متوسط درجاته في الفصل الدراسي الأول، ودرجات شهري مارس وأبريل في الفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يتم احتساب مجموع الطالب من الدرجات التي يحصل عليها في امتحانات شهر أبريل 2021 فقط.

وأكدت الوزارة، أن الإدارات التعليمية سترسل درجات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لشهر أبريل للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لمراجعتها، موضحة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع عقد امتحانات الشهادة الإعدادية.