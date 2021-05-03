«أنا هعدي الأول».. طعنة في الصدر لسائق «توكتوك» من زميله بالدقهلية

أصيب سائق «توكتوك» بطعنة نافذة في الصدر من الجهة اليسرى، إثر وقوع مشاجرة بينه وبين زميله، للخلاف بينهما علي أولوية المرور في قرية «أوليلة»، بدائرة مركز ميت غمر، في محافظة الدقهلية، حيث تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وتمكنت مباحث ميت غمر من إلقاء القبض على المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم «مطواة»، وتم التحفظ عليها لحين عرضه على النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصول سائق توك توك مصاباً بطعنة في الصدر

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر من المستشفى المركزي، بوصول المدعو «أسامة كمال علي إبراهيم»، 33 سنة، سائق «توكتوك»، مقيم في قرية «أوليلة»، دائرة المركز، مصاباً بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، ادعاء تعدي من آخرين.

مشاجرة على أولوية المرور

انتقل ضباط مركز ميت غمر إلى مكان الحادث، وبالفحص وسؤال المصاب، في محضر الشرطة، اتهم المدعو «عبد الباسط م. أ.»، 43 سنة، سائق «توكتوك»، ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة «مطواة» وإحداث إصابته، وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب أولوية المرور، بمركبتي «توكتوك» قيادة كل منهما، بالقرية محل إقامتهما.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث ميت غمر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأن خلافاً وقع بينه وبين المصاب على أولوية المرور، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 8053 لسنة 2021 جنح مركز ميت غمر، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.