مصرع سائق «توك توك» في مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب أولوية المرور

لقي سائق «توك توك» مصرعه في مشاجرة مع آخر بسب أولوية السير بالشارع بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث قام المتهم بضرب المجني عليه بـ«مفك»، فأراده قتيلًا.

ونُقلت جثة المتوفي للمستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام، وصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد أحمد سالم، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة المدعو أحمد محمد، 22 عامًا، إثر مشاجرة بشارع 135 بدائرة القسم.

أُخطر اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات المقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة المدعو «ع م»، 18 عامًا، سائق «توك توك».

وضُبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، إثر مشاجرة بينهما علي أولوية السير بالشارع، فقام بضربة بـ«مفك» في منطقة البطن فسقط ميتاً. وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم وطلب تحريات المباحث.