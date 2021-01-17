مصرع شاب في الدقهلية بطعنة نافذة بسبب أولوية المرور

لقى شاب مصرعه طعنا بسلاح أبيض في مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، الليلة، إثر خلافه مع شاب آخر على أولوية المرور في الطريق، ما تسبب في مشاجرة بينهما تطورت إلى استخدام المتهم سلاح أبيض وطعن به المجني عليه، وتجمهر عدد كبير من الأهالي أمام مستشفى المطرية المركزي في انتظار إنهاء إجراءات الدفن.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إخطار من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول «محمد أشرف محسوب العبيدى» 23 عاما، إلى مستشفى المطرية المركزي، مصابا بطعنة نافذة في البطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة لدى وصوله للمستشفى.

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انتقل مأمور ومباحث المركز إلى المستشفى، وتبين وفاة «محمد أشرف محسوب العبيدى»، 23 عاما، صاحب سيارة زفاف في الأفراح، وتم نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت مباحث المركز من تحرياتها للوصول إلى حقيقة ما حدث.

وفور إعلان الوفاة تجمهر عدد كبير من شباب وأهالي المطرية للمطالبة بسرعة ضبط الجناة، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، والانتهاء من إجراءات دفن الجثة.

وأكد شهود العيان أن المجني عليه اختلف مع أحد شباب المطرية، والذي يمتلك والده قاعة أفراح لدى سيرهما بسيارتهما، والخلاف على أولوية المرور وقعت مشاجرة بينهما، واستخرج المتهم سلاح أبيض، ووجه طعنة إلى المجني عليه توفي على إثرها.

وتكثف مباحث المطرية من تحرياتها للوصول إلى حقيقة ما حدث وضبط الجناة والسلاح المستخدم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد ذلك.

وكان أهالي المطرية عثروا على رفات شاب اختفى منذ ما يقرب من 4 سنوات في مصنع مهجور خلف مقابر المطرية، وبالبحث عن محاضر التغيب تبين أن مواصفات الملابس الموجودة مع الرفات متشابهة مع مواصفات شاب مختفي منذ فبراير 2017، وبالتواصل مع أهله تعرفوا عليه من سلسلة مفاتيحه وتليفونه المحمول وملابسه التي خرج بها، وجارٍ استكمال التحقيقات للتأكد من البصمة الوراثية للرفات مع والد الشاب المختفي.