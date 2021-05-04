حظك اليوم الثلاثاء 4-5-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

يمتلك مولود برج الثور تفكير سليم ومنطقي، لذلك غالباً ما يلجأ له المقرّبين منه لطلب نصيحته عندما يقعون في المشاكل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك اليوم ألا تبالغ في طلباتك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.