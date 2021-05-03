حملات متنوعة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق والإشغالات في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
06:20 م | الإثنين 03 مايو 2021
حملات رقابيه
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وإزالة كل التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كل الإشغالات على حرم الطريق، بالإضافة لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات، بالتوازي مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية.
تابعت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بنسب الاستيعاب المحددة لاستقبال المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة بالفنادق السياحية والمتنزهات العامة، والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة لمتابعة التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق المحددة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ونظمت الوحد المحلية لمركز بني مزار، حملة لمتابعة المتنزهات العامة بقطاع المعديات شرق النيل لتطبيق الإجراءات الوقائية.
وواصلت الوحدات المحلية بأبوقرقاص، بني مزار، مغاغة، المنيا، تنفيذ أعمال النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وإزالة كل التعديات على حرم الطريق، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة والمخالفات الصلبة بقرى بردنوها، شلقام، أبطوجة، أبوعباس بمركز بني مزار.
وحررت الوحدة المحلية ببني مزار 22 مخالفة تعد على حرم الطريق، منها 5 محاضر وإزالة 17 حالة إشغالات، بالإضافة لتحرير 6 حالات إزالة إدراية.
وتمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، حيث تم تركيب كشافات بمدخل قرية برطباط الشرقي حتى طريق قرية بني واللمس، وأزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية طحا، وكذلك حالة بناء مخالف بقرية التوفيقية بمركز سمالوط.
من جانبها أوضحت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ديرمواس، أنه تم تنفيذ حملة تموينية على المحال التجارية، ومحال بيع الأسماك المملحة، ومحال بيع اللحوم، بالتعاون والتنسيق مع التموين، والطب البيطري، وأسفرت الحملة عن تحرير7 محاضر ذبح خارج السلخانة وضبط لحوم، وتحرير محضر لعربة بيع لحوم لبيعها منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم متابعة إغلاق الحدائق، وتنفيذ تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتم تحصيل 5 غرامات عدم ارتداء الكمامة.