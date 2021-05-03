حملات متنوعة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق والإشغالات في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية، لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وإزالة كل التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع كل الإشغالات على حرم الطريق، بالإضافة لمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتيريات، بالتوازي مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

تابعت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بنسب الاستيعاب المحددة لاستقبال المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة بالفنادق السياحية والمتنزهات العامة، والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز مطاي، حملة لمتابعة التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق المحددة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونظمت الوحد المحلية لمركز بني مزار، حملة لمتابعة المتنزهات العامة بقطاع المعديات شرق النيل لتطبيق الإجراءات الوقائية.

وواصلت الوحدات المحلية بأبوقرقاص، بني مزار، مغاغة، المنيا، تنفيذ أعمال النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وإزالة كل التعديات على حرم الطريق، حيث تم رفع جميع تراكمات القمامة والمخالفات الصلبة بقرى بردنوها، شلقام، أبطوجة، أبوعباس بمركز بني مزار.

وحررت الوحدة المحلية ببني مزار 22 مخالفة تعد على حرم الطريق، منها 5 محاضر وإزالة 17 حالة إشغالات، بالإضافة لتحرير 6 حالات إزالة إدراية.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، حيث تم تركيب كشافات بمدخل قرية برطباط الشرقي حتى طريق قرية بني واللمس، وأزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بقرية طحا، وكذلك حالة بناء مخالف بقرية التوفيقية بمركز سمالوط.

من جانبها أوضحت المهندسة نبيلة علي، رئيس مركز ديرمواس، أنه تم تنفيذ حملة تموينية على المحال التجارية، ومحال بيع الأسماك المملحة، ومحال بيع اللحوم، بالتعاون والتنسيق مع التموين، والطب البيطري، وأسفرت الحملة عن تحرير7 محاضر ذبح خارج السلخانة وضبط لحوم، وتحرير محضر لعربة بيع لحوم لبيعها منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما تم متابعة إغلاق الحدائق، وتنفيذ تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتم تحصيل 5 غرامات عدم ارتداء الكمامة.